إطلاق المنتدى الدولي حول الكتاب الرقمي الناطق في مصر

عُقد بدار الكتب المصریة بباب الخلق، المنتدى الدولي حول الكتاب الرقمي الناطق (الدیزي) في مصر، تحت رعایة وزیرة الثقافة، وبمشاركة عدة جھات منھا مكتبة الإسكندریة ووزارة الثقافة وھیئة التعاون الدولي الیابانیة (جایكا).



وشارك الدكتور أمجد الجوھري رئیس قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندریة بالمنتدى نیابة عن الدكتور مصطفى الفقي مدیر مكتبة الإسكندریة، وأشار في كلمته إلى اھتمام مكتبة الإسكندریة منذ افتتاحھا بإتاحة المعلومات لكافة الأشخاص والفئات والأعمار بدون أي تمییز وخاصة إتاحتھا لذوي الاحتیاجات الخاصة، من خلال مكتبة طھ حسین للمكفوفین وضعاف البصر وھي مكتبة تكنولوجیة متخصصة في إتاحة كافة الخدمات والأنشطة للمكفوفین وضعاف البصر، إلى جانب إنشاء أول أستودیو متخصص في إنتاج الكتب الرقمية الناطقة باللغة العربیة في مصر والعالم العربي، ووحدة متخصصة لبرامج ذوي الاحتياجات الخاصة تقدم العديد من البرامج وورش العمل لمن لدیھم صعوبات تعلم. وأضاف أن كافة ھذه الخدمات تقدم بالمجان.



وتضمنت الفعالية ندوة بعنوان (نحو تصدیق مصر على معاھدة مراكش) وكلمات افتتاحية لوزارة الثقافة والھیئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية المصرية ثم وزارة الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات المصریة وھیئة التعاون الدولي الیابانیة (جایكا) واختتمت بكلمة سفارة الیابان بمصر. وتلى ذلك كلمات الضيوف المشاركین ومنھم الدكتور أشرف مرعي الأمین العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور ھاني ھلال وزیر التعلیم العالي الأسبق. وشھد المنتدى جلسات نقاشية حول كتب دیزي في مصر وأهميتها وسھولة استخدامھا وممیزاتھا والعقبات الرئیسیة التي تحول دون تحويل الكتب المقروءة إلى كتب رقمية ناطقة بطریقة الدیزي.