"وفد بني سويف" يحشد السيدات للكشف المبكر عن سرطان الثدي

حرصت اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة بني سويف على المساهمة في حشد السيدات بمركز ناصر للكشف المبكر عن سرطان الثدي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة.



وكان ذلك في حضور الدكتور عمر عبد الجواد رئيس اللجنة العامة، ومحمد عبد العزيز السكرتير العام، وسهام بشاي نائب رئيس اللجنة العامة، ومحمد ربيع لجنة مركز بني سويف ومؤمن طه عبد العزيز نائب رئيس لجنة مركز ناصر.