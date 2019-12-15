إيبارشية طهطا تنظم احتفالية بالكريسماس لطلاب الجامعات والخريجين

نظمت إيبارشية طهطا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية في سوهاج، احتفالية للكريسماس تحت رعاية الأنبا أشعياء مطران كرسي طهطا وجهينة وتوابعهما، وإشراف القمص إبرام الأنطوني وكيل عام المطرانية.



وتأتي الاحتفالية برعاية أسرة مارمينا للجامعيين، وذلك في كاتدرائية الشهيدين كيرياكوس ويوليطه أمه بساحل طهطا، بحضور عدد من طلاب الجامعات والخريجين.



وعلى صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صوم الميلاد، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.