كريمة الشامي تنضم إلى بيت الأمة.. وتؤكد: الأفضل سياسيًا

وقعت الدكتورة كريمة فؤاد الشامي، الأستاذ المساعد بجامعة المنصورة، استمارة الانضمام إلى حزب الوفد في حضور المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الوفد وعدد من قيادات الحزب.



وأعربت الدكتورة كريمة عن سعادتها بالانضمام إلى حزب الوفد في عهد المستشار بهاء الدين أبوشقة، مؤكدة أن زعيم الوفد قيمة وقامة كبرى ويحرص على تقديم الأفضل للوطن والمواطنين.



وأشارت "الشامي" إلى أنها حرصت على الانضمام إلى بيت الأمة بعد أن أصبح الحزب متواجدًا بشكل قوي في الشارع السياسي.



وأبدت "الشامي" سعادتها بالانضمام إلى أقدم وأعرق الأحزاب السياسية الموجودة في العالم، وهو حزب المائة عام، صاحب النضال والكفاح الشعبي والوطني، لافتة إلى أن حزب الوفد يضم كوكبة من القيادات التي تتميز بالوطنية الخالصة وتعمل من خلال مبادئ وثوابت بيت الأمة.



وأوضحت "الشامي" أنها قامت بعمل دراسة للأحزاب الموجودة في مصر من أجل الانضمام لأحدها، وكان حزب الوفد هو الأفضل بفضل تاريخه الوطني المشرف وحرصه على تقديم الأفضل من خلال مؤسساته المتعددة.