-
الأحد 15 ديسمبر 2019 الموافق 18 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البنوك تدعم بورصة الكويت بختام تعاملات اليوم

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 03:17 م
جريدة الدستور
اكرم عمران
طباعة
صعدت مؤشرات بورصة الكويت، لدى ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود قطاع البنوك.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.66% رابحا 40.66 نقطة ليغلق عند مستوى 6155.99 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.85% رابحًا 57.55 نقطة ليغلق عند مستوى 6828.32 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.12% رابحًا 5.71 نقطة ليغلق عند مستوى 4826.99 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 203.4 مليون سهم بقيمة 49.7 مليون دينار كويتى عبر 8381 صفقة.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.85%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.82%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.71%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.68%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.56% ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.62%.

وجاء سهم "الشركة الكويتية السورية القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 20.62%، تليه شركة بيت الاستثمار الخليجي بنسبة 14.96%، ثم شركة المال للاستثمار بنسبة 11.36%، فيما تصدر سهم "شركة التجارة والاستثمار العقارى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 14.71% ثم شركة أبيار للتطوير العقارى بنسبة 10.71%، ثم شركة وثاق للتأمين التكافلى بنسبة 8.77%.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

القتال يشتد قرب طرابلس مع تقدم قوات الجيش الليبى

منذ يوم

آيتن عامر تلقن ياسمين الخطيب درسًا بعد سخريتها من شقيقتها

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد: سقوط أمطار اليوم.. والقاهرة 17 درجة

منذ حوالي 5 ساعات

وفاة ملك الاستعراض حسن عفيفى.. أيقونة فرقة رضا

الصور

image description

صاحب فكرة تقديم طرف صناعى بـ#منتدى_شباب_العالم: هدفنا الوصول للعالمية

image description

نحاتو "نصب الإنسانية" في #منتدى_شباب_العالم: يقضي على التنمر

image description

"كلنا واحد".. #منتدى_شباب_العالم منصة تجمع رؤى مختلف الجنسيات (صور)

image description

صور جلسة التحديات الأمنية بـ #منتدى_شباب_العالم

image description

صور نجوم الفن والإعلام فى حفل الكريسماس بالمركز الكاثوليكى

الأكثر قراءة

تشريح جثة موظف قتلته زوجته فى أكتوبر

أبرز ملامح تعديلات قانون ضريبة الدخل

الأرصاد: الحرارة تعود لمعدلاتها غدًا.. والقاهرة 20 درجة

موقف «نبيل» من الرئيس تجاه قرينته لحظة دخول قاعة منتدى شباب العالم (فيديو) #منتدي_شباب_العالم

أيام زمان

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

حقيقة نهاية «ممالك النار».. حكاية 3 خونة أسقطوا حكم المماليك

أغرب 5 شائعات طاردت ليلى علوي: «تاجرت في المخدرات وماتت»

البحث عن «أنوثة» عائشة الكيلانى: «لو دخلت مسابقة ملكات جمال هكسب»

نجم الساعة

بعد صورته مع الجميلات.. تصريحات محمود حميدة عن المرأة

الصحة

"الباكوتشيول".. سحر إخفاء التجاعيد

علماء يطورون سطحا ذاتي التنظيف ضد البكتيريا

ماليزيا تطعّم زوارها الأجانب لمكافحة شلل الأطفال

سلاح فعال لمرضى السكري

الرئيس نيوز

«حقوق الإنسان بالنواب» تشدد على ضرورة التصدي لجميع أنواع التنمر بالمدارس

الدولار ينخفض في 9 بنوك ويسجل 16.05 جنيه للشراء

خلال لقائه أبومازن.. السيسى: موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت

السيسى يطلب إتاحة الفرصة كاملة للمشاركين فى جلسة التعاون بين دول المتوسط

منوعات

20 ديسمبر الحكم على البريطانية "أماني" في تهمة تمويل الإرهاب

تراجع صيد وحيد القرن فى ناميبيا خلال 2019

بيع آلية تشفير خاصة بهتلر بـ100 ألف دولار

الأسرة الملكية البريطانية: إدارة جديدة لفريق التواصل الرقمي

كشكول

نشرة أخبار "كشكول" التعليمية

"التعليم" توجه بسرعة تسجيل الجداول المدرسية قبل هذا الموعد

بالصور.. تأهيل للأخصائيين الاجتماعيين على مواجهة التطرف بأسيوط

بالصور.. سفير اليابان يزور المدرسة المصرية اليابانية بطور سيناء

إسلام سياسي

الخلاف يزيد بين عناصر الإرهابية.. "برنامج شهادات عزوز لتثبيت رواية معينة وليس توثيق تاريخ"

مباركة سلفية لتظاهرات العراقيين المناهضة لإيران

واشنطن تعتزم سحب 4 آلاف جندي من أفغانستان خلال أيام

وثيقة استخباراتية تؤكد وصول 90% من الدواعش الأجانب لسوريا عبر تركيا

مقالات الرأي
ماجد حبته
هزيمة منطقية لإخوان الجزائر
بسنت حسن
النقاب بين العنصرية والحرية
ماجد حبته
الليبيون يستردون عاصمتهم
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الجيزاوى.. وتطوير التعليم فى الأزهر
المزيد

الثقافة

عرض ولاد البلد يتوجه إلى أسيوط بعد تكريمه فى المنيا

إطلاق المنتدى الدولي حول الكتاب الرقمي الناطق في مصر

في ذكرى أول عملية لتغيير الجنس.. إطلالة على فيلم "فتاة دنماركية"

تكريم اسم بهاء الدين ولوتس عبد الكريم لدورهما في إصدار "الشموع"

صفحتنا ع الفيس بوك