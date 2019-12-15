قنا: انتهاء محطة مياه حجازة أبريل المقبل

تفقد اللواء أشرف غريب الداودى محافظ قنا، سير العمل بإنشاءات محطة مياه الشرب بقرية حجازة بحري، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية.



وأشار المحافظ إلى أن المحطة سوف تعمل بنظام "ديركت فلتريشن" و"فائق الترشيح"، وتبلغ التكلفة الإجمالية حوالي 38 مليون جنيه، بطاقة انتاجية 120 لتر/ ث، ومن المقرر الانتهاء من الأعمال المدنية والكهروميكانيكية في شهر أبريل المقبل.



يأتى ذلك فى إطار سعى المحافظة إلى إنشاء محطات مياه شرب جديدة، ورفع كفاءة وقدرة المحطات القائمة حاليًا لتلبية الطلب المتزايد على المياه، وتوفير حياة لائقة للمواطن القنائى.