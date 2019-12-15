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سياسي

عربية البرلمان: رسالة الأمم المتحدة لـ #منتدى_شباب_العالم تاريخية

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 03:16 م
جريدة الدستور
عائشة حسن
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وصف النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، رسالة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، لشباب العالم، عبر مقطع فيديو مسجل، عُرض في فعاليات منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة والمنعقد في مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية وبمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى- بالتاريخية، والتي تؤكد الاهتمام الكبير من منظمة الأمم المتحدة بالدور التاريخي والريادي لمصر، بقيادة الرئيس السيسى، تجاه جميع القضايا الإقليمية والعالمية.

وأشاد "أباظة"، في بيان أصدره اليوم الأحد، بتأكيد "أنطونيو جوتيريش" أن الشباب يقود عملية التطور على مستوى العالم أجمع، وأن كثيرا منهم تواجههم عقبات تحول بينهم وبين إدراك كامل إمكاناتهم، وأن هذا الأمر غير مقبول، إضافة إلى إعلانه أن الأمم المتحدة تقر، من خلال خطة 2030 للشباب، وأنه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة دون المشاركة الفعالة للشباب.

ووجه النائب التحية للأمين العام للأمم المتحدة لتأكيده على دعم المنظمة الأممية للشباب، للقضاء على الفقر والحد من أوجه عدم المساواة، والتصدي للنزاع المسلح، والقضاء على الفساد ومجابهة الكراهية ودعم حقوق الإنسان، مؤكدا أن رسالته للمنتدى دليل على نجاح والاهتمام الدولي بشباب العالم.

تجدر الإشارة إلى أنه قبل ثلاثة أيام، وخلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي منتدى أسوان للسلام والتنمية بأسوان، أكد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يعد الطريقة الأفضل لمواجهة الأزمات المنتشرة في دول القارة الإفريقية.

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