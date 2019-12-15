برلماني: #منتدى_شباب_العالم رسالة بدور مصر المحوري في المنطقة

قال النائب إسماعيل نصر الدين، إن القضايا التى يناقشها منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة المتعلقة بالأمن الغذائي، البيئة والمناخ، الذكاء الاصطناعي، تمكين المرأة، الفن والسينما، ونموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط، يؤكد فكر القيادة السياسية فى القضايا التى تشغل العالم، وآلية البناء وتحقيق التنمية من خلال الاستماع للشباب فى مختلف هذه الموضوعات.



وأوضح نصر الدين في بيان له، أن منتديات الشباب تهدف جميعها لمد جسور الثقة بين الشباب والقيادة المصرية، من أجل الوقوف على كافة القضايا التى تشغل الرأى العام، ومناقشة أفكار الشباب بشأنها، من مختلف دول العالم، من أجل الوصول للهدف المنشود فى الموضوعات محل النقاش، وهذا بدوره يثقل فكر الشباب من مختلف الدول، ويساهم فى إثقالهم، تمهيدا لتمكينهم على أرض الواقع، بعدما أصبح التمكين هدف للدولة المصرية.



وأشار نصر الدين، إلى أن المنتدى يؤكد أن مصر تتمتع بالسلام والأمن والآمان، وأنها استطاعت أن تحارب الإرهاب عن المنطقة، فى الوقت الذى نشهد بناء وتحقيق تنمية حقيقة على الأرض، وأن مصر ماضية في صنع مستقبل مشرق، بالإضافة، إلى أن المنتدى رد على الشائعات والأكاذيب التى تروج لها بعض الجماعات والكيانات، وأن كل من شارك فى النسخة الثالثة بمثابة سفير لمصر فى بلده لينقل هذه الصورة.