حبس ربة منزل متهمة بقتل زوجها في أكتوبر

أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، اليوم الأحد، بحبس ربة منزل متهمة بقتل زوجها بسبب خلافات أسرية ومحاولة المجني عليه تصويرها أثناء العلاقة الزوجية، لابتزازها حال طلبها الانفصال عنه، بسبب الخلافات المتكررة بينهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



كانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بنقل موظف إلى المستشفى مفارقًا الحياة، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.



بإجراء التحريات، تبين أن زوجة المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة، وبضبطها اعترفت بما نسب إليها، بسبب الخلافات المتكررة بينهما، ومحاولة القتيل تصويرها خلال العلاقة الزوجية، لابتزازها إذا طلبت الطلاق منه.



تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.