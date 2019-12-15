الأنبا إسحق يفتتح كنيسة القديس مار جرجس بطما

قام الأنبا إسحق، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطما في سوهاج، بافتتاح كنيسة الشهيد مار جرجس بقرية القاوية طما.



يأتي افتتاح الكنيسة بعد الانتهاء من أعمال التجديدات بها تحت رعاية الأنبا إسحق أسقف الإيبارشية، ضمن التطويرات التي تشهدها الكنائس بعهده.



وعلى صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صوم الميلاد، الذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.