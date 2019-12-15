تجديد حبس فكهاني قتل شابًا بسلاح أبيض في حلوان

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان، اليوم الأحد، تجديد حبس فكهاني قتل شابًا بعدما تعدى عليه بسلاح أبيض، بعد مشاجرة نشبت بينهما، 15 يومًا على ذمة التحقيق.



كان قسم شرطة حلوان تلقى بلاغًا يفيد بوجود جثة لشاب في العقد الثاني من عمره بمستشفى النصر في حلوان، فانتقل رجال المباحث للمكان، وتبين أن الشاب لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله استقبال مستشفى النصر.



وبإجراء التحريات تمكن رجال مباحث القسم من القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.

