هيئة الكتاب تشارك بـ"لسان العرب" في الجامعة الأمريكية

تشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، بمعرض الكتاب الذي تقيمه الجامعة الأمريكية الذي تم افتتاحه اليوم على هامش المؤتمر الثالث للغة العربية واللسانيات "التراث والتجديد"، وحضر محمد الفقي رئيس الإدارة المركزية للتسويق بالهيئة.



جاء ذلك ضمن خطة التوسع التي وجهت إليها وزيرة الثقافة فى معارض الكتاب ووصوله لجميع فئات المجتمع.



كما يشارك أيضا بالمعرض مجموعة من دور النشر المهتمين باللغة العربية، ومن المقرر أن يستمر المعرض خلال فترة المؤتمر من 15 حتى 17 ديسمبر الحالي.



وشاركت الهيئة بكتاب لسان العرب بأجزائه الـ 9 كما شاركت أيضا بكتاب وصف مصر الذي أعيد طباعته في اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وكتاب الأعمدة الـ 7 وغيرها من أمهات الكتب المهمة التي تصدرها الهيئة.