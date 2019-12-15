الوفد ينظم مبادرة "صحتك مسئوليتنا" ببورسعيد

نظمت اللجنة العامة لحزب الوفد في بورسعيد، برئاسة محمد ناجى، من خلال لجنة المرأة مبادرة "صحتك.. مسئوليتنا" لقاء توعية، واستشارة طبية، وتوزيع أدوية، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من السيدات وعددًا من الأسر البورسعيدية.



وأقيمت المبادرة بقاعة نقابة المعلمين بحضور أعضاء هيئة المكتب واللجنة العامة واللجان النوعية والأقسام، وحاضر فيها الأطباء المشاركين في المبادرة الدكتور محمد حجاج استشاري أمراض النساء والتوليد، والدكتور محمد عادل جودة أخصائي العلاج الطبيعي وتنظيم الوزن، والدكتور إسلام عماد استشاري الأمراض الجلدية والمنسق العام للمبادرة، والدكتور محمد خضير عضو الوفد ببورسعيد.



وأعرب محمد ناجى، رئيس لجنة الوفد ببورسعيد، عن سعادته بما يبذله أعضاء الوفد من أنشطة مختلفة ومتنوعة فى كل المجالات وكل ما يشغل المواطن البورسعيدي على جميع المستويات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية.



وأكد "ناجي" أن أبواب حزب الوفد ستظل أبوابه مفتوحة أمام الجميع لأنه بيت الأمة كان ومازال منبرا لكل الآراء، ووجه الشكر لكل الوفديين.



وأثنى "ناجي" على ما تبذله لجنة المرأة برئاسة عواطف فاروق من جهود، لافتًا إلى أن المبادرة الصحية لقاء توعية وثقافة واستشارات طبية وتوزيع أدوية بالمجان تأتى في إطار اهتمام اللجنة بصحة المرأة.



وأكد جمال شحاتة، أمين الصندوق المساعد لحزب الوفد وسكرتير عام لجنة بورسعيد، أن هذا الإقبال الكبير الذي تشهده كل الفعاليات التي تقدمها لجان الوفد على كافة الأصعدة ما هو إلا تأكيد أن هذه الفعاليات تأتى في نصابها الصحيح وتؤكد ثقة أهل بورسعيد في حزب الوفد وحرصه الدائم على التواصل مع الشارع البورسعيدي وبحث قضاياه بكل أنواعها خاصة فيما يتعلق بالنواحي الاقتصادية والمشكلات الاجتماعية المختلفة.



وتفاعلت السيدات اللاتي حضرن الفاعلية مع الأطباء المحاضرين حيث تناول الدكتور محمد حجاج استشاري أمراض النساء والتوليد كل الأمور المتعلقة بصحة الإنجاب والحمل والفترات التي يمر بها والرضاعة للطفل والمشكلات الخاصة بأمراض النساء والتوليد وتناول العديد من الموضوعات فى هذا الشأن ورد على كافة الأسئلة التي طرحت من السيدات بشكل علمي دقيق.



وتناول الدكتور محمد عادل جودة، أخصائي العلاج الطبيعي وتنظيم الوزن كل الأمراض المتعلقة بزيادة الوزن وأمراض الفقرات والخشونة وأمراض السمنة وتناول مع الحاضرين من الرجال والسيدات طرق الوقاية من الأمراض المتعلقة بالسمنة وزيادة الوزن فى حوار طويل ومن خلال الردود على كافة الاستفسارات والتساؤلات والحفاظ على الصحة العامة بتناول الأطعمة الصحية والغير ضارة وعلاج الفقرات سواء في منطقة الفقرات العنقية أو الظهر والخاصة بالعمود الفقري.



وأنهى الدكتور إسلام عماد، استشاري الأمراض الجلدية، فقرات التوعية والإرشادات الطبية فيما يتعلق بالأمراض الجلدية وتحاور مع الحاضرين عن أهم هذه الأمراض خاصة حب الشباب وطرق العلاج وأيضا الهالات السوداء وكافة أنواع الأمراض الجلدية والوقاية والعلاج من خلال الطبيب المتخصص عن طريق الكشف أو الاستشارة الصحيحة حتى لا تتفاقم المشكلة لدى المريض.



وقام الشاعر صابر عبيد رئيس لجنة الثقافة والفنون بحزب الوفد ببورسعيد بإلقاء أبيات من الشعر نالت إعجاب الحاضرين.



وفى نهاية المبادرة تم توزيع عينات من الأدوية المجانية التي قدمتها العديد من شركات الأدوية المشاركة فى المبادرة والتي قامت بإجراء عمليات الوزن الإلكتروني والكشف عن نسب الدهون والكولسترول فى الدم بالمجان على جميع الحاضرين وتوزيع الهدايا عليهم.