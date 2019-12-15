السيسى يتفقد "startup vein" الخاص بمشاريع الشباب على هامش #منتدى_شباب_العالم

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، "start up vein" الخاص بمشاريع الشباب على هامش #منتدى_شباب_العالم.



ويعد منتدى شباب العالم منتدى سنويًا عالميًا يقام بشرم الشيخ بسيناء، ويعقد بحضور الرئيس السيسي.



وانطلق المنتدي في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.

