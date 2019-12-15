فريق ترامب يدرس نشر "صفقة القرن" قبل تشكيل حكومة إسرائيلية

يدرس فريق خطة السلام الأمريكية، المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن"، إمكانيات نشر خطتهم في وقت قريب، أو تأجيلها لما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2020، حسبما نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية.



وأوضحت "يسرائل هيوم" أن فريق الخطة الأمريكي يدرس خيار نشر الخطة وعدم الانتظار إلى تشكيل حكومة إسرائيلية، نظرًا لأنه يتبقى أقل من عام في مدة حكم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أو تأجيل الخطة لما بعد الانتخابات الأمريكية، خاصة أنه تم الانتهاء منها منذ حوالي عام، وتم تأخيرها حتى لا يكون طرحها تدخلا في الانتخابات الإسرائيلية.



وأعلنت الإدارة الأمريكية، في وقت سابق، عن الجزء الاقتصادي في خطتها للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، فيما تم إرجاء الجزء السياسي لوقت لاحق.