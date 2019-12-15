تجديد حبس متهمين بترويج الهيروين في الشروق

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الأحد، تجديد حبس شخصين لاتهامهما بحيازة 30 جرام هيروين بمدينة الشروق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



كانت بداية الواقعة أثناء مرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الشروق، ونجاحها في ضبط كل من "عامر"، 39 سنة، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، و"نجيب" 33 سنة، سائق، حال استقلالهما السيارة ملك وقيادة المتهم الثاني، وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 30 جرامًا، و2 هاتف محمول، ومبلغ مالي 4500 جنيه.



وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن الهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبسهما 4 أيام.