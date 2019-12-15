تموين قنا: استقبلنا 2500 تظلم للمستبعدين من الدعم

قال المهندس أحمد السيد عبد اللطيف، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في قنا، إن اليوم الأحد هو آخر يوم لتلقي التظلمات للمستبعدين من الدعم، من خلال مكاتب التموين ومراكز التموين المتطورة، ولم نتلق أي توجيهات من وزارة التموين بمد المهلة الأخيرة للتظلمات.



وأعلن عبد اللطيف، في تصريح لـ"الدستور"، عن استقبال 2500 تظلم من المستبعدين من الدعم من خلال المكاتب والمراكز المتطورة وإدراجها في الكشوف الورقية وأسطوانات مدمجة "سي دي" ورفعها من خلال مندوب المديرية إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، لإعادة الفحص والمراجعة والبت فيها نهائيا.



وأضاف أن الوزارة تتأكد من المستندات الدالة على التظلمات وإعادة المحذوفين في حال الاستحقاق، وفقا لمؤشرات لجنة العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن دور المديرية هو رفع الكشوف الورقية بعد تسجيلها في المكاتب على أجهزة الكمبيوتر إلى الوزارة.