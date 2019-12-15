شاهد سلمى رشيد بإطلالة ملكية في كواليس "زهر الباتول"

شاركت الفنانة المغربية سلمى رشيد، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.



وظهرت سلمى رشيد بإطلالة ملكية من كواليس مسلسل "زهر الباتول" المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، وعلقت عليها قائلة: "زهر الباتول.. رمضان 2020"، ونالت إطلالتها إعجاب الآلآف من متابعيها، والمسلسل من تأليف مريمة إدريس، وإخراج هشام الجابري.



ويعد مسلسل "زهر الباتول" ثاني تجارب الفنانة المغربية سلمى رشيد في التمثيل، وذلك بعدما خاضت أولى تجاربها بالمشاركة في مسلسل "قلبي بغاه" الذي عرض في موسم رمضان الماضي.

