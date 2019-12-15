تجديد حبس ربة منزل لحيازتها نقودا مزورة فى السلام

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم الأحد، حبس ربة منزل 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بحيازة مبالغ مالية مزورة.



كانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان، تفيد بترويج إحدى السيدات عملات مالية مقلدة على أصحاب الأكشاك والمحلات بمنطقة النهضة دائرة القسم.



وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة، وتمكنوا من ضبطها، وتبين أنها "سحر محسن" 43 سنة، ربة منزل، وبحوزتها 20 ورقة مالية "فئة 100 جنيه" بإجمالي 2000 جنيه مصري مقلدة.



بمواجهتها بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفت بحيازتها العملات المقلدة بقصد ترويجها على المواطنين، وأقرت بتحصلها على المضبوطات من أحد الشباب بالمنطقة وهو من يزور النقود، فتم تحرير المحضر اللازم رقم 4828، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبسها 4 أيام.