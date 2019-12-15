"الوطني الحر" يستنكر إضرام مجهولين النار في مكاتبه

كشفت وسائل إعلام لبنانية عن قيام مجهولين بإضرام النار في مكتبي "تيار المستقبل" و"التيار الوطني الحر" في عكار شمالي لبنان، اليوم الأحد.



وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن مجهولين دخلوا ليلًا إلى المكتب الرئيسي لـ"تيار المستقبل"، في بلدة خريبة الجندي بعكار، من خلال كسر زجاج أحد الأبواب الخلفية، وأشعلوا النار في قاعته الرئيسية.



وهرعت عناصر الأمن اللبناني من الأدلة الجنائية، لتبدأ التحقيقات لكشف الفاعلين وملابسات الحادث، في السياق نفسه، أدان "التيار الوطني الحر" الذي يرأسه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، الاعتداء على أحد مكاتبه في بلدة جديدة الجومة العكارية.



وقالت اللجنة المركزية للإعلام في "التيار الوطني الحر"، في بيان تداوله الإعلام اللبناني، إن بعض المجموعات دخلت المكتب وحطمت محتوياته وأحرقته، معربة عن دهشتها من تلك التعديات في وقت تشارف فيه البلاد على استشارات نيابية، يأمل اللبنانيون أن تفضي إلى تكليف رئيس حكومة.