العمليات المشتركة في العراق تنفي عودة "داعش" إلى حوران

نفى اللواء تحسين الخفاجي المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الأحد، الأنباء المتداولة بشأن وجود تهديدات من قبل عناصر عصابات "داعش" وعودتها إلى وادي حوران في الأنبار.



وقال الخفاجي - وفقًا لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أن القوات الأمنية متواجدة في وادي حوران، وكذلك في مناطق جبال حمرين، وتنفذ عمليات استباقية لملاحقة فلول داعش الإرهابي، بناء على المعلومات الاستخبارية.



وأضاف أن القوات الأمنية تعمل على ملاحقة الدواعش، إضافة إلى أنه تم أسر وقت عدد منهم، مؤكدًا أنه لا صحة لتهديد داعش أو عودتها.



واختتم أن هذه الأنباء مجرد دعايات، ترسل من قبل التنظيمات الإرهابية، هدفها إعادة نشاطهم وتواجدهم كما كان في السابق، مشيرًا إلى أن جميع قطعاتنا الأمنية متواجدة، ولا توجد ثغرة واحدة، أو مكان في الصحراء يضم هؤلاء الإرهابيين.