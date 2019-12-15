-
الأحد 15 ديسمبر 2019 الموافق 18 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التضامن: إنقاذ ٧ أطفال وكبار بلا مأوى منذ بداية الشهر الجاري

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 02:06 م
جريدة الدستور
ولاء جمال
طباعة
قال حسني يوسف، مدير برنامج أطفال بلا مأوى، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إنه تم التعامل مع ٧ حالات من المشردين وأطفال بلا مأوى، منذ بدء موجة الصقيع التى تشهدها معظم محافظات الجمهورية بداية من الشهر الجاري.

من جانبها، أكدت وزارة التضامن، أنه منذ بداية الشهر الجاري، قام فريق أطفال بلامأوي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، بإنقاذ 3 أطفال من محافظة الفيوم ودمجهم داخل أسر مؤسسات رعاية، كما تم إنقاذ الطفل م.م.ر. ١٠ سنوات في منطقه الجامعة.

كما تم إنقاذ السيدة "سرية. س" ٦٥ عاما، حيث تقيم في عين شمس وموطنها الأصلي محافظة الدقهلية، أما عن السيدة "نهى. س" صاحبة 60 عاما، كانت متواجدة فى نطاق محطة مصر، وهي مطلقة منذ سنوات تعانى من قدم سكرى وبتر بكاهل اليد اليمنى، حيث قام الفريق بالتعامل مع الحالة والتنسيق مع إحدى دور الرعاية الاجتماعية، وتم نقل الحالة للدار والتنسيق مع مسئولى الدار على إحضار طبيب متخصص لتقديم أفضل رعاية طبية للحالة إلى أن تستقر صحتها.

كما ورد للبرنامج، بلاغ عن تواجد طفل "م. س" ذي الحادية عشر عاما، يعانى من التفكك الأسري، وعلى الفور تم التعامل مع الحالة وتم إيداعه بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

أما عن الابنة "أ. ح" ابنة السابعة عشر عاما، فقد ورد بلاغ لفريق البرنامج بوجود الابنة بإحدى شوارع مصر القديمة بعد أن لاذت بالفرار من بيت الأهل، بسبب سوء المعاملة والتعدي بالضرب المستمر على الابنة من قبل الأخ الأكبر، وتم إيداعها بمؤسسة فتيات العجوزة على أن يتم اصطحاب البنت للمستشفى لعمل ملف طبي كامل.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد: سقوط أمطار اليوم.. والقاهرة 17 درجة

منذ حوالي 4 ساعات

وثائق جديدة تكشف شراء "موزة" 44 فدانًا باسطنبول بمباركة أردوغان

منذ حوالي 22 ساعة

آيتن عامر تلقن ياسمين الخطيب درسًا بعد سخريتها من شقيقتها

منذ حوالي 21 ساعة

نشطاء يهاجمون المحامي "المتحرش": يتعاون مع الجميع من أجل الدولار

الصور

image description

صاحب فكرة تقديم طرف صناعى بـ#منتدى_شباب_العالم: هدفنا الوصول للعالمية

image description

نحاتو "نصب الإنسانية" في #منتدى_شباب_العالم: يقضي على التنمر

image description

"كلنا واحد".. #منتدى_شباب_العالم منصة تجمع رؤى مختلف الجنسيات (صور)

image description

صور جلسة التحديات الأمنية بـ #منتدى_شباب_العالم

image description

صور نجوم الفن والإعلام فى حفل الكريسماس بالمركز الكاثوليكى

الأكثر قراءة

تشريح جثة موظف قتلته زوجته فى أكتوبر

الأرصاد: الحرارة تعود لمعدلاتها غدًا.. والقاهرة 20 درجة

أول قائدة طائرة دون ذراعين فى #منتدى_شباب_العالم: لست ضحية

موقف «نبيل» من الرئيس تجاه قرينته لحظة دخول قاعة منتدى شباب العالم (فيديو) #منتدي_شباب_العالم

أيام زمان

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

حقيقة نهاية «ممالك النار».. حكاية 3 خونة أسقطوا حكم المماليك

أغرب 5 شائعات طاردت ليلى علوي: «تاجرت في المخدرات وماتت»

البحث عن «أنوثة» عائشة الكيلانى: «لو دخلت مسابقة ملكات جمال هكسب»

نجم الساعة

بعد صورته مع الجميلات.. تصريحات محمود حميدة عن المرأة

الصحة

"الباكوتشيول".. سحر إخفاء التجاعيد

علماء يطورون سطحا ذاتي التنظيف ضد البكتيريا

ماليزيا تطعّم زوارها الأجانب لمكافحة شلل الأطفال

سلاح فعال لمرضى السكري

الرئيس نيوز

السيسي: "عندما تتصارع الأفيال لا تسأل عن العشب"

السيسى يزور جناح المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية بمنتدى الشباب

خاص| غباشي: حضور رئيس النواب الليبي منتدى شباب العالم له أهمية رمزية

مشاركة إعلامية واسعة بمنتدى شباب العالم

منوعات

20 ديسمبر الحكم على البريطانية "أماني" في تهمة تمويل الإرهاب

تراجع صيد وحيد القرن فى ناميبيا خلال 2019

بيع آلية تشفير خاصة بهتلر بـ100 ألف دولار

الأسرة الملكية البريطانية: إدارة جديدة لفريق التواصل الرقمي

كشكول

بالصور.. وكيل الأزهر يفتتح المعرض الأول للموهوبين

بالصور.. "تعليم الفيوم" يحتفل باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة

رئيس جامعة دمنهور: "منتدى الشباب"يخلق سفراء في كل دول العالم

جامعة بنى سويف: ١٠٠ شاشات تفاعلية ذكية للمحاضرات

إسلام سياسي

واشنطن تعتزم سحب 4 آلاف جندي من أفغانستان خلال أيام

وثيقة استخباراتية تؤكد وصول 90% من الدواعش الأجانب لسوريا عبر تركيا

مقتل 6 عناصر من "طالبان" في عمليات أمنية بأفغانستان

مزاعم سلفية بوجود خطأ في تاريخ ميلاد المسيح

مقالات الرأي
ماجد حبته
هزيمة منطقية لإخوان الجزائر
بسنت حسن
النقاب بين العنصرية والحرية
ماجد حبته
الليبيون يستردون عاصمتهم
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الجيزاوى.. وتطوير التعليم فى الأزهر
المزيد

الثقافة

هيئة الكتاب تشارك بـ"لسان العرب" في الجامعة الأمريكية

«من بقايا الليل».. ديوان جديد للشاعر المهدي الحمروني

"عدلي..كبسولة الزمن" بالمركز الثقافي الإسباني.. اليوم

"ثلاث قصص إسبانية" جلسة نقاشية بثربانتس.. الثلاثاء

صفحتنا ع الفيس بوك