التضامن: إنقاذ ٧ أطفال وكبار بلا مأوى منذ بداية الشهر الجاري

قال حسني يوسف، مدير برنامج أطفال بلا مأوى، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إنه تم التعامل مع ٧ حالات من المشردين وأطفال بلا مأوى، منذ بدء موجة الصقيع التى تشهدها معظم محافظات الجمهورية بداية من الشهر الجاري.



من جانبها، أكدت وزارة التضامن، أنه منذ بداية الشهر الجاري، قام فريق أطفال بلامأوي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، بإنقاذ 3 أطفال من محافظة الفيوم ودمجهم داخل أسر مؤسسات رعاية، كما تم إنقاذ الطفل م.م.ر. ١٠ سنوات في منطقه الجامعة.



كما تم إنقاذ السيدة "سرية. س" ٦٥ عاما، حيث تقيم في عين شمس وموطنها الأصلي محافظة الدقهلية، أما عن السيدة "نهى. س" صاحبة 60 عاما، كانت متواجدة فى نطاق محطة مصر، وهي مطلقة منذ سنوات تعانى من قدم سكرى وبتر بكاهل اليد اليمنى، حيث قام الفريق بالتعامل مع الحالة والتنسيق مع إحدى دور الرعاية الاجتماعية، وتم نقل الحالة للدار والتنسيق مع مسئولى الدار على إحضار طبيب متخصص لتقديم أفضل رعاية طبية للحالة إلى أن تستقر صحتها.



كما ورد للبرنامج، بلاغ عن تواجد طفل "م. س" ذي الحادية عشر عاما، يعانى من التفكك الأسري، وعلى الفور تم التعامل مع الحالة وتم إيداعه بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.



أما عن الابنة "أ. ح" ابنة السابعة عشر عاما، فقد ورد بلاغ لفريق البرنامج بوجود الابنة بإحدى شوارع مصر القديمة بعد أن لاذت بالفرار من بيت الأهل، بسبب سوء المعاملة والتعدي بالضرب المستمر على الابنة من قبل الأخ الأكبر، وتم إيداعها بمؤسسة فتيات العجوزة على أن يتم اصطحاب البنت للمستشفى لعمل ملف طبي كامل.



