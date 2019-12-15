سامح حسين يحتفل بـ"الكريسماس" في "المتفائل"

يعود عرض "المتفائل" للفنان سامح حسين يوم الخميس المقبل الموافق 19 ديسمبر الجاري، وذلك ضمن احتفلات الكريسماس، ليستأنف تقديمه بعد اختتامه منذ يوم 8 نوفمبر الماضي، وذلك على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، في تمام الساعة الثامنة مساءً.



وشهد العرض نجاحًا كبيرًا على المستويين النقدي والجماهيري، ورد فعل مبهر منذ يومه الأول، ومستوى فني الراقي شهد به كل الحضور من متخصصين ومشاهدين، مما دفع بعض أقسام المسرح بالجامعات المصرية إلى إضافة العرض كدراسة تطبيقية للطلاب، وذلك بموافقة الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح.



"المتفائل" يشارك في بطولته كل من سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبوبكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.