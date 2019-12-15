رضا حجازى مساعدًا لوزير التعليم

قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى تكليف الدكتور رضا حجازى بمنصب مساعد الوزير لقطاع التعليم العام، وذلك عقب بلوغه السن القانونية، وتركه منصب رئيس قطاع التعليم العام.



وشغل الدكتور رضا حجازى عدة مناصب قيادية، بدأت بمدير مركز تعليم الكبار في سرس الليان بالمنوفية، ونائب لرئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ونائب لمدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ثم رئيس لقطاع التعليم العام منذ عام 2015 وحتى الآن، وتولى منصب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لمدة 3 سنوات.

