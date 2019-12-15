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مصر

الصحة: إطلاق 64 قافلة طبية مجانية حتى نهاية العام

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 02:02 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق 64 قافلة طبية مجانية في جميع التخصصات الطبية بكافة محافظات الجمهورية خلال الفترة من 15 وحتى 31 من شهر ديسمبر الجاري.

يأتي تنفيذ هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، والاهتمام بتقديم الخدمات الطبية المجانية للأماكن النائية والمحرومة من الخدمات الطيبة.

وأوضحت الوزارة أنه تم إطلاق قافلتين طبيتين اليوم بمنطقتي الكرور بمحافظة أسوان، ونادي طرة الأسمنت مركز طرة محافظة القاهرة، بالإضافة إلى إطلاق 5 قوافل طبية أخرى في مناطق الصالحية مركز أبوحمص محافظة البحيرة، والجرابعة مركز جنوب بورسعيد، واليوسيفية مركز بني عبيد محافظة الدقهلية، وتاتوف مركز دير مواس محافظة المنيا، والبشندي مركز بلاط محافظة الوادي الجديد، وذلك في يومي 16 و17 من الشهر الجاري.

وأضافت أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية يومي 17 و18 ديسمبر الحالي بمناطق التضامن مركز البداري محافظة أسيوط، وواديي مندر وسبيتة مركز شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وكفر زهران مركز البدرشين محافظة الجيزة، بالإضافة إلى إطلاق 12 قافلة طبية أخرى في مناطق سيدي عبدالرحمن مركز العلمين محافظة مطروح، والجبيرات مركز طهطا محافظة سوهاج، وسلمانة مركز بئر العبد محافظة شمال سيناء، وطنوب مركز تلا محافظة المنوفية، والجزيرة محافظة قنا، ووحدة الخفيج مركز القصاصين محافظة الإسماعيلية، وبني حلة مركز سمسطا محافظة بني سويف، والحوراني مركز فارسكور محافظة دمياط، ووحدة جنيفة الصحية مركز حي الجناين محافظة السويس، والقصر مركز الداخلة محافظة الوادي الجديد، واليمن مركز العامرية محافظة الإسكندرية، والقراريش مركز كوم أمبو محافظة أسوان، وذلك في يومي 18 و19 من الشهر الجاري.

وفي ذات السياق، قالت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام القوافل الطبية، إنه سيتم إطلاق قافلة طبية يومي 19 و20 الشهر الجاري في منطقة خفرع 5 مركز صان الحجر محافظة الشرقية، و3 قوافل طبية أخرى في مناطق واديي الشرفا 1 و2 مركز شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، والحيز مركز الواحات البحرية محافظة الجيزة، والشيخ حمام مركز المنزلة محافظة الدقهلية، وذلك في يومي 20 و21 من الشهر ذاته.

وتابعت الصادق أنه سيتم إطلاق 6 قوافل طبية في يومي 21 و22 ديسمبر الجاري في مناطق حاجر الأقالتة مركز القرنة بمحافظة الأقصر، وطويلة نشرت مركز قلين محافظة كفرالشيخ، وأبيس 8 مركز وسط محافظة الإسكندرية، وسندبيس مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية، والواقات مركز طما محافظة سوهاج، وسرسنا مركز طامية محافظة الفيوم، كما سيتم إطلاق قافلتين طبيتين بمنطقتي مركز طبي الأسمرات بالمقطم محافظة القاهرة، والحكمة مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، وذلك في يومي 22 و23 من شهر ديسمبر الحالي.

كما من المقرر إطلاق 5 قوافل طبية يومي 23 و24 ديسمبر في مناطق أبوماضي 53 مركز بلقاس محافظة الدقهلية، وصنعاء مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد، والشيخ حسن مركز مطاي محافظة المنيا، والغرباوى مركز الدلنجات محافظة البحيرة، والرضوان محافظة بورسعيد، إضافةً إلى قافلتين طبيتين بمنطقتي مجيرح1 والخناصير مركز دهب وشرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، وعرب الحصار مركز الصف محافظة الجيزة، وذلك في يومي 24 و25 ديسمبر الحالي.

وأشارت الصادق إلى أنه سيتم إطلاق 10 قوافل طبية يومي 25 و26 من شهر ديسمبر الحالي في مناطق كفر داوود مركز السادات محافظة المنوفية، ومشروع غرب طهطا مركز جهينة محافظة سوهاج، والسلامية مركز نجع حمادي محافظة قنا، والبنك مركز كفر سعد محافظة دمياط، وأرمنا مركز نصر النوبة محافظة أسوان، وهرم ميدوم مركز الواسطى محافظة بني سويف، ووحدة المنايف مركز أبوصير محافظة الإسماعيلية، وعبدالقادر المجزر مركز العامرية محافظة الإسكندرية، والثورة مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد، والزويدة والشماس مركز براني محافظة مطروح، كما سيتم إطلاق قافلة طبية أخرى في منطقة السماعنة مركز فاقوس محافظة الشرقية، وذلك في يومي 26 و27 من الشهر الحالي.

كما سيتم إطلاق 3 قوافل طبية أخرى يومي 27 و28 ديسمبر في مناطق وادي بير زغير ومجيرح 2 مركز نويبع محافظة جنوب سيناء، وصول مركز أطفيح محافظة الجيزة، وفرانشو مركز بسيون محافظة الغربية، كما سيتم إطلاق 5 قوافل طبية أخرى في مناطق المنايل مركز الخانكة محافظة القليوبية، والخواجات مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم، والحمراء محافظة كفرالشيخ، والسعادنة محافظة بني سويف، وأبيس 2 مركز شرق محافظة الإسكندرية، وذلك في يومي 28، 29 من الشهر نفسه.

كما من المقرر إطلاق قافلتين طبيتين يومي 29 و30 ديسمبر في منطقتي كلح القارة مركز إدفو غرب محافظة أسوان، ومركز شباب الأندلس بالمرج محافظة القاهرة، وأخيرًا سيتم إطلاق قافلتين طبيتين في منطقتي الصدق مركز جنوب بورسعيد، وميت إشنا مركز أجا بمحافظة الدقهلية، وذلك في يومي 30 و31 من شهر ديسمبر.

يذكر أن القوافل الطبية تقدم خدمات صحية تتمثل في الكشف المجاني لجميع التخصصات، شاملة أمراض النساء والباطنة والأطفال والأنف والأذن وعظام وجراحة ورمد وأسنان، بجانب توفير خدمات طبية أخرى، مثل الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحي.

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