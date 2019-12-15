تجديد حبس متهمين بحيازة مواد مخدرة فى المطرية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، اليوم الأحد، حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لحيازتهما مواد مخدرة، قبل ترويجها بدائرة القسم.



كانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة المطرية من ضبط كل من "علاء. م" 25 سنة، عاطل، و"إبراهيم. ح" 23 سنة، عاطل، يستقلان سيارة ملك المتهم الأول حال ترددهما على دائرة القسم، وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وزنت كيلو جرام، و2300 جنيه، وهاتف محمول، وسلاح أبيض.



بمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والسيارة لتسهيل تحركهما وترويج المواد المخدرة.

