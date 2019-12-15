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اقتصاد

الرئيس التنفيذي لـ "برايم": ممثلو "صميم" انسحبوا عند التصويت على إعفاء "راشد"

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 01:58 م
جريدة الدستور
اكرم عمران
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كشفت تفاصيل جديدة في أزمة شركة برايم القابضة، عددًا من المفاجآت، حيث أكدت الشركة منذ لحظات على تعيين محمد ماهر رئيسًا تنفيذيًا للشركة ونائبا لرئيس مجلس الإدارة بدلًا من خالد راشد الرئيس التنفيذي، من منصبه مع استمراره ممثلا عن شركة صميم للاستثمارات المالية، وذلك بناءا على نتائج أعمال مجموعة الشركات التابعة خلال الـ 6 أشهر الماضية.

وقال محمد ماهر الرئيس التنفيذي، للشركة في بيان صحفي منذ قليل، إن مجلس الإدارة انعقد بكامل أعضائه بما فيهم ممثلي شركة صميم المالية للاستثمارات ووقعا بكشف حضور المجلس وانسحبوا من المجلس عند التصويت على القرار الخاص بإعفاء خالد محمود حسن راشد من منصب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الادارة وقرر الاعضاء الاستمرار في أعمال المجلس بدونهما.

وتم كتابة محضر المجلس والتوقيع عليه من جميع الأعضاء عدا العضوين المنسحبين الممثلين لشركة صميم المالية للاستثمارات رغم حضورهم وتوقعها على كشف الحضور وتم اتخاذ القرارات المفصح عنها طبقا للمرفق.

أكد ماهر فى بيانه على صحة اجتماع مجلس الإدارة وجميع القرارات الصادرة منها والجاري اعتمادها من هيئة الرقابة المالية للتأشير بها في السجل التجاري للشركة.

وردا على ما يتداوله البعض من شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع فإن الشركة تهيب بعدم تداول مثل هذه الأكاذيب او نشرها وستقوم الشركة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يساعد على ترويج هذه الأكاذيب، على أن يكون المصدر الوحيد للمعلومات هو إدارة الشركة، حفاظا على دقة وصحة المعلومة بما لا يضر الشركة ومصالح مساهميها.

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