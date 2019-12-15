المشدد 3 سنوات لفنى لحام لترويجه الحشيش فى حلوان

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الحشيش، في حلوان، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين محمد الفيصل وأيمن عبد اللطيف سلامة وسامح حسين أبو كنة، وأمانة سر محمد جبر وحسام عبد الرسول.



وأسندت النيابة للمتهم "إسلام. ح"، لحام، تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار بدون تصريح، في دائرة قسم حلوان.



وشهد نقيب شرطة بقسم حلوان، أنه خلال دوريته الأمنية، أبصر المتهم وبتفتيشه عثر على كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، فتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.