فرنسا تدعو السلطات اللبنانية لإيجاد حل سريع للأزمة

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الأحد، السلطات اللبنانية إلى التحرك السريع سعيًا لحل الأزمة السياسية، حسبما نقلت فضائية "سكاي نيوز".



وفي وقت سابق كان أكد "لودريان" عقب اجتماع دولي في باريس يهدف لمساعدة لبنان، أن المجتمع الدولي يرهن أي مساعدة مالية لهذا البلد، بشرط تشكيل حكومة إصلاحية.



وأوضح "لودريان" أن هدف الاجتماع، هو حث السلطات اللبنانية على إدراك خطورة الموقف، ودعوة الشارع.



وفي ختام الاجتماع أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن المجتمع الدولي يرهن أي مساعدة مالية، لهذا البلد بشرط تشكيل حكومة إصلاحية، وقال لودريان أن المعيار الوحيد يجب أن يكون فاعلية هذه الحكومة على صعيد الإصلاحات التي ينتظرها الشعب.