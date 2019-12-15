"عدلي..كبسولة الزمن" بالمركز الثقافي الإسباني.. اليوم

ينظم المركز الثقافي الاسباني "ثربانتس" مشروع: عدلي. كبسولة الزمن.. تاريخ وذاكرة" وذلك مساء اليوم الأحد في تمام السادسة مساءً، بمقر المركز الثقافي الإسباني 20 شارع بطرس حنا بالدقي.



مشروع: "عدلي. كبسولة الزمن"، قام بإعداده الأثرى الإسبانى ومدرس اللغة الإسبانية فيكتور خيل دى مورو إكيزابال.



خلال المعرض سيتم عرض العديد من الأدوات التى كانت تستعمل فى تعليم اللغة منذ إنشاء المركز الثقافى الإسبانى عام 1953 وحتى يومنا هذا، مثل الآلات الكاتبة وأدوات أخرى كانت مخزنة فى مقر المعهد بعد إغلاقه وتم عمل الصيانة اللازمة لها وتنظيفها بشكل جيد لتصبح جاهزة للعرض.



كما سيعرض المشروع شرح لتاريخ معهد ثربانتس بالقاهرة منذ تأسيس المدرسة الإسبانية عام 1931 حتى الآن. أيضا سيتم عرض ذاكرة معهد عدلي من خلال لقاءات مسجلة على الفيديو لطلاب وأساتذة وعاملين من اللذين سبق وأن درسوا عملوا بالمعهد.