إيبارشية ملوي تنظم حملة للتبرع بالدم لمرضى الأورام

نظمت إيبارشية ملوي بالكنيسة القبطية الأرثوكسية بالمنيا، حملة للتبرع بالدم خلال الأسبوع الجاري، تحت رعاية الأنبا ديمتريوس أسقف الإيبارشية.



وخصصت الإيبارشية هذه الحملة لمرضى الفشل الكلوى والأورام، وذلك في إطار حرصها على مساعدة ودعم المرضى صحيًا.



وعلى صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صوم الميلاد، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.

