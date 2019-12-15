المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة ترويج حشيش في حلوان

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه؛ لاتهامه بترويج مخدر الحشيش، في حلوان.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين محمد الفيصل وأيمن عبد اللطيف سلامة وسامح حسين أبو كنة، وأمانة سر محمد جبر وحسام عبد الرسول.



وأسندت النيابة للمتهم "حسن. م" عاطل، تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار بدون تصريح، في دائرة قسم حلوان.



كانت بداية الواقعة بورود بلاغ يفيد بترويج المتهم المواد المخدرة، وبتقنين الإجراءات تم التأكد من صحة البلاغ، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم وبتفتيشه، عثر على كمية من مخدر الحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.