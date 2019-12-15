الري تنسق مع أجهزة الدولة لإزالة التعديات على النيل

أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطى، ضرورة استمرار حصر التعديات الواقعة على كافة المجارى المائية، والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة لإزالتها، وذلك لرفع كفاءتها، مع ضرورة تكامل كافة أجهزة الوزارة التنفيذية والبحثية فيما بينها والعمل علي الإسراع من وتيرة تنفيذ الدراسات والمشروعات بما يخدم منظومة إدارة الموارد المائية والري، فى ضوء استعراض الدراسات التي تقوم بها المعاهد البحثية التابعة للمركز القومي للمياه بما يخدم أهداف وسياسات الوزارة في القطاعات المختلفة.



وطالب وزير الموارد المائية والري، بضرورة الانتهاء من هذه الدراسات في اسرع وقت ممكن لتطويعها والاستفادة منها وتحويلها إلي مشروعات يتم تنفيذها علي أرض الواقع، ويأتى ذلك فى إطار العمل علي تعزيز البحوث والدراسات اللازمة لتنمية ودعم منظومة الموارد المائية للتغلب على مشكلات الندرة والتغيرات المناخية.



كما شدد اليوم الأحد، على ضرورة الانتهاء من المشروعات التي تقوم بتنفيذها وزارة الموارد المائية والري خلال الفترة الحالية لتحقق الهدف الرئيسي منها، وهو تحسين تنمية وإدارة الموارد المائية وعدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين وبما يحقق التنمية بكافة مجالاتها.