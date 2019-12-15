برلماني يشيد بزيارة السيسي لجامعة الملك سلمان بشرم الشيخ

أشاد النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب، والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لفرع جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ.



وأكد النائب حسين أبو جاد، أن الرئيس السيسى خلال وجوده بمدينة السلام العالمية شرم الشيخ للمشاركة فى #منتدى_شباب_العالم فى نسخته الثالثة، استغل الفرصة وقام بزيارة هذه الجامعة التي تؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة والرياض تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والدولية.



وأعرب " أبو جاد " فى بيان له أصدره اليوم، عن سعادته الغامرة من خلال متابعته عبر وسائل الإعلام لهذه الزيارة، مشيدًا بالمستوى الرائع لمنشآت فرع جامعة الملك سلمان الدولية بشرم الشيخ والتى تقع مساحة على مساحة حوالي 35 فدانا وتضم 4 كليات وهى الألسـن واللغات التطبيقية، السياحة والضيافة، العمارة، والفنون والتصميم إلى جانب عدد من المبانى الإدارية والرياضية والخدمية والسكنية.



وأكد النائب حسين أبو جاد، أهمية هذه الجامعة داخل مدينة شرم الشيخ وأهمية وجود هذه الكليات المتخصصة والمهمة والتى ستكون لها آثارها الإيجابية لقطاعات السياحة والعمارة والفنون واللغات التطبيقية، مشيرًا إلى أن الطلاب المصريين والعرب سوف يتوافدون للالتحاق بهذه الجامعة التي ستكون واحدة من أعرق الجامعات وسيكون لطلابها مستقبل باهر فى الالتحاق بسوق العمل بمجرد تخرجهم لأن كلياتها متخصصة وبها ربط واضح بين التعليم واحتياجات سوق العمل مصريا وعربيا وعالميا.