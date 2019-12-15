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اقتصاد

تراجع مبيعات "الحديد والصلب" إلى 264.58 مليون جنيه

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:59 م
جريدة الدستور
اكرم عمران - اسامة الشندويلى
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أعلن مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية، انخفاض مبيعات الشركة خلال أول 4 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 28 % على أساس سنوي.

وأوضحت الحديد والصلب في افصاحها للبورصة، اليوم الأحد، أن إجمالي مبيعاتها خلال الفترة من يوليو حتى نهاية أكتوبر الماضي بلغ نحو 264.58 مليون جنيه، مقابل 367.77 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأضافت أن إيرادات النشاط الجاري للشركة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام المالي الجاري بلغت 382.2 مليون جنيه بالفترة من يوليو حتى نوفمبر.

يشار إلى أن الشركة حققت خلال الربع الأول من العام المالي الجاري خسائر بلغت 367.8 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 178.14 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2018-2019.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول إلى 253.4 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 261.22 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

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