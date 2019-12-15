الري: استمرار الطوارئ لمتابعة الأمطار والسيول

أكدت وزارة الموارد المائية والرى، استمرار حالة الطوارئ على مدار الساعة للتعامل مع موسم الأمطار والسيول، واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة للنوات القادمة، وذلك من خلال رفع حالة الطوارئ لكافة محطات الرفع التابعة للوزارة وأيضا المتابعة المستمرة للمجاري المائية ومراقبة المناسيب على مدار الساعة.



وعقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل وإدارة المياه، اجتماعها الدوري لمتابعة الموقف المائى وتحديد الاحتياجات المائية للموسم الشتوي، وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وأيضا الإجراءات المتبعة للتعامل مع موسم السيول والاستعداد له وكذلك الإجراءات المطلوبة للتعامل مع الموارد المائية والاستفادة منها بالشكل الأمثل.



كما تم استعراض الإجراءات المتخذة للتعامل مع السيول ومياه الامطار في الاجتماع، وتم تأكيد ضرورة المرور والمتابعة الدورية على مدار الساعة لكافة الترع والمصارف، وعمل الصيانة اللازمة لكافة المحطات والعمل على تخفيض المناسيب بالمجارى المائية.



وتم استعراض الإجراءات التى تم اتخاذها للتعامل مع الأمطار خلال الأيام الماضية، فيما وجه الدكتور عبد العاطى بضرورة المتابعة الدورية على مدار الساعة لكافة المجارى المائية.



