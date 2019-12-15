محمد فؤاد يحتفل بليلة رأس السنة في القاهرة

يستعد الفنان محمد فؤاد لإحياء حفل غنائي كبير ليلة رأس السنة الموافق 31 ديسمبر الجاري، في إحدى الفنادق الكبرى على كورنيش النيل بالقاهرة، وذلك بالتزامن مع احتفالات حلول العام الجديد.



ومن المقرر أن يقدم "فؤش" خلال الحفل عدد كبير من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني بداية من "سلام" التي وعد الجمهور بتصويرها في القريب العاجل وقدمها مرتين بناء على رغبات الجمهور، مرورًا بـ"ابن بلد" و"ساعات بشتاق" و"بين إيديك" و"طمني عليك" و"خدنى الحنين" و"يا ناسي روحى" و"القلب الطيب"، و"كمننا" و"في السكة" أولى أغانيه في مشواره الفني وغيرها ممن قدمها بناء على رغبات المعجبين.