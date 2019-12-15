دار الأوبرا تحيي الذكرى الـ45 لرحيل فريد الأطرش الجمعة المقبل

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، يوم الجمعة المقبل، حفلا لنادي السينما لإحياء للذكرى الـ 45 لرحيل الموسيقار فريد الأطرش، بالتعاون مع المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، وذلك على مسرح "سيد درويش" بالإسكندرية.



ويتضمن الحفل عرضا لفيلم وثائقي عن السيرة الذاتية للفنان الراحل ومسيرته الفنية بعنوان "حكاية العمر كله"، من إخراج الفنان عادل السيد، يعقبه ندوة فنية بحضور مخرج الفيلم يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي.



كما يتضمن الحفل مجموعة متميزة من أجمل أغنيات وألحان الموسيقار فريد الأطرش، يقدمها الفنان أمير الرفاعي، بمشاركة براعم مواهب الأوبرا.



يذكر أن عودة وإدراج نادي السينما ضمن برنامج أنشطة دار الأوبرا في الموسم الفني للعام الماضي جاءت بهدف تعزيز القيم الإيجابية من خلال الأفلام التي تعبر عن الواقع وتساهم في بناء وتكوين الشخصية وتحافظ على الهوية، إلى جانب ترسيخ دور الثقافة في استثمار الطاقات البشرية لنشر الوعي في المجتمع.