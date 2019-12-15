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سياسي

"نقل البرلمان" يصل الغردقة في جولة تفقدية للموانئ والطرق

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:56 م
جريدة الدستور
عائشة حسن
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وصل اليوم الأحد وفدًا برلمانيًا، من لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد، إلى مدينة الغردقة، في إطار جولة تفقدية لعدد من الطرق والموانئ بمحافظة البحر الأحمر.

ومن المقرر أن يعقد الوفد اجتماعا مساء اليوم مع محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، ومسئولي النقل بالمحافظة، للاطلاع على المشروعات، وما تم إنجازه في ملف النقل خلال الفترة الماضية.

كما تتفقد اللجنة ميناء الغردقة البحري، وميناء سفاجا البحري، فضلًا عن مجموعة من الطرق التابعة للمشروع القومي للطرق بالبحر الأحمر، فضلًا عن طريق القصير مرسى علم.

ومن المقرر أن يتوجه وفد اللجنة بعد ذلك إلى مدينة شرم الشيخ، لاستكمال الزيارة الميدانية بتفقد ميناء شرم الشيخ البحري، ولقاء محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، وتفقد عددا من الطرق بالمحافظة.

وأكد هشام عبد الواحد، أن الجولة التفقدية تأتي ضمن الزيارات الميدانية التي بدأتها اللجنة في أدوار الانعقاد السابقة، لمتابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، وللتعرف عن قرب عن الإشكاليات التي تواجه مشروعات الطرق في كافة أنحاء الجمهورية.

وأشارعبد الواحد، إلى حرص اللجنة على التنسيق مع الجهات التنفيذية لإزالة أي معوقات أمام استكمال المشروعات القومية للنقل في جميع ربوع مصر.

ونوه هشام عبد الواحد، إلى الدور الذي تقوم به الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاسيما في ملف النقل والمواصلات، قائلا: نشهد طفرة كبيرة في ملف الطرق والنقل البري والبحري، بما يضع مصر في مقدمة دول العالم في هذا القطاع.

ويضم الوفد البرلماني، رزق راغب ضيف الله، وكيل اللجنة، وخالد عبد المولى، أمين السر، والنواب جمال آدم، عماد محروس، محمد الكوراني، سامح السايح، أعضاء اللجنة، والنائب برديس عمران، والدكتور محمد علي، مستشار لجنة النقل بالبرلمان.

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