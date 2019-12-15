-
الأحد 15 ديسمبر 2019 الموافق 18 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تساقط أمطار خفيفة على شوارع مدينة أسيوط

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:55 م
جريدة الدستور
أسيوط _ محمد أبو شادي:
طباعة
شهدت مدينة أسيوط تساقط أمطار خفيفة على شوارعها، وسط استمرار الحياة بشكل طبيعي دون تأثير على العمل.

كان مركز إدارة الأزمات والكوارث أصدر إنذارا مبكرا يفيد حالة من عدم الاستقرار في الطقس، واحتمال سقوط أمطار خفيفة على مراكز بحري أسيوط حتى المدينة.

وأضاف المركز أنه على المسافرين على الطرق الصحراوية توخي الحذر، بالإضافة إلى عدم الاقتراب من أعمدة الإنارة أثناء سقوط الأمطار.

وفي نفس الوقت أمر اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، رؤساء المراكز والمدن بضرورة مراجعة مخرات السيول وسدود الإعاقة، والتأكد من جاهزيتها استعدادا لسقوط الأمطار.

وأشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الري لمتابعة مخرات السيول وسدود الإعاقة، والتأكد من جاهزية مناطق تصريف المياه وإخطار شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة لتجهيز سيارات شفط المياه من الشوارع في حالة سقوط الأمطار.
تساقط أمطار خفيفة على شوارع مدينة أسيوط
تساقط أمطار خفيفة على شوارع مدينة أسيوط
تساقط أمطار خفيفة على شوارع مدينة أسيوط
تساقط أمطار خفيفة على شوارع مدينة أسيوط
تساقط أمطار خفيفة على شوارع مدينة أسيوط
تساقط أمطار خفيفة على شوارع مدينة أسيوط

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على شروط وقيمة الجائزة لـ"الإمام المثالى"

منذ حوالي 18 ساعة

تعليق ناري من عمرو عرفة عن هدف "صلاح" الثاني في واتفورد

منذ حوالي 22 ساعة

تفاصيل العثور على "تمساح" فى الشارع بأكتوبر

منذ ساعتين و 50 دقيقة

وثائق جديدة تكشف شراء "موزة" 44 فدانًا باسطنبول بمباركة أردوغان

الصور

image description

"كلنا واحد".. #منتدى_شباب_العالم منصة تجمع رؤى مختلف الجنسيات (صور)

image description

صور جلسة التحديات الأمنية بـ #منتدى_شباب_العالم

image description

صور نجوم الفن والإعلام فى حفل الكريسماس بالمركز الكاثوليكى

image description

صور حفل نانسى عجرم بالجامعة الألمانية

image description

#منتدى_شباب_العالم من كل العالم

الأكثر قراءة

الأرصاد: الحرارة تعود لمعدلاتها غدًا.. والقاهرة 20 درجة

موقف «نبيل» من الرئيس تجاه قرينته لحظة دخول قاعة منتدى شباب العالم (فيديو) #منتدي_شباب_العالم

قتلى ومصابون في اصطدام نقل مع ميكروباص بدائرى الوراق

وثائق جديدة تكشف شراء "موزة" 44 فدانًا باسطنبول بمباركة أردوغان

أيام زمان

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

حقيقة نهاية «ممالك النار».. حكاية 3 خونة أسقطوا حكم المماليك

أغرب 5 شائعات طاردت ليلى علوي: «تاجرت في المخدرات وماتت»

البحث عن «أنوثة» عائشة الكيلانى: «لو دخلت مسابقة ملكات جمال هكسب»

نجم الساعة

بعد صورته مع الجميلات.. تصريحات محمود حميدة عن المرأة

الصحة

"الباكوتشيول".. سحر إخفاء التجاعيد

علماء يطورون سطحا ذاتي التنظيف ضد البكتيريا

ماليزيا تطعّم زوارها الأجانب لمكافحة شلل الأطفال

سلاح فعال لمرضى السكري

الرئيس نيوز

"الإحصاء": 44% انخفاضا في وفيات حوادث المرور

تميم يعلن دعم "ميليشيا الوفاق الإرهابية" ضد الجيش الوطني الليبي

نقيب الصحفيين يرفض الحديث عن أزمات الصحافة: "مستحيل اتكلم"

جريمة مروعة تهز القرداحة والضحايا قريبتان للرئيس الأسد

منوعات

تراجع صيد وحيد القرن في ناميبيا خلال 2019

بيع آلية تشفير خاصة بهتلر بـ100 ألف دولار

الأسرة الملكية البريطانية: إدارة جديدة لفريق التواصل الرقمي

طرق جديدة للديكور في 2020

كشكول

جامعة المنوفية تعلن قبول الهدايا والتبرعات للمستشفيات الجامعية

نصائح "100 مليون صحة" للطلاب مع اقتراب الامتحانات

محافظ القاهرة يعتمد موعد امتحانات نصف العام

رئيس جامعة أسوان: منتدى شباب العالم خطوة لخلق جيل جديد

إسلام سياسي

واشنطن تعتزم سحب 4 آلاف جندي من أفغانستان خلال ايام

وثيقة استخباراتية تؤكد وصول 90% من الدواعش الأجانب لسوريا عبر تركيا

مقتل 6 عناصر من "طالبان" في عمليات أمنية بأفغانستان

مزاعم سلفية بوجود خطأ في تاريخ ميلاد المسيح

مقالات الرأي
ماجد حبته
هزيمة منطقية لإخوان الجزائر
بسنت حسن
النقاب بين العنصرية والحرية
ماجد حبته
الليبيون يستردون عاصمتهم
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الجيزاوى.. وتطوير التعليم فى الأزهر
المزيد

الثقافة

دار الأوبرا تحيي الذكرى الـ45 لرحيل فريد الأطرش الجمعة المقبل

"نحو مدن مستدامة" مؤتمر بالمعهد الفرنسي.. اليوم

الفنون الشعبية لقصور الثقافة تتألق بمنتدى شباب العالم

خيامية وجلود ورش متنوعة بالأسبوع 7 للمواطنة بشلقام في بني مزار

صفحتنا ع الفيس بوك