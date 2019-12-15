تساقط أمطار خفيفة على شوارع مدينة أسيوط

شهدت مدينة أسيوط تساقط أمطار خفيفة على شوارعها، وسط استمرار الحياة بشكل طبيعي دون تأثير على العمل.



كان مركز إدارة الأزمات والكوارث أصدر إنذارا مبكرا يفيد حالة من عدم الاستقرار في الطقس، واحتمال سقوط أمطار خفيفة على مراكز بحري أسيوط حتى المدينة.



وأضاف المركز أنه على المسافرين على الطرق الصحراوية توخي الحذر، بالإضافة إلى عدم الاقتراب من أعمدة الإنارة أثناء سقوط الأمطار.



وفي نفس الوقت أمر اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، رؤساء المراكز والمدن بضرورة مراجعة مخرات السيول وسدود الإعاقة، والتأكد من جاهزيتها استعدادا لسقوط الأمطار.



وأشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الري لمتابعة مخرات السيول وسدود الإعاقة، والتأكد من جاهزية مناطق تصريف المياه وإخطار شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة لتجهيز سيارات شفط المياه من الشوارع في حالة سقوط الأمطار.