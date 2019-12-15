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حوادث

ضبط سيدة و3 عاطلين لترويجهم مخدرات فى الشرابية والمطرية

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:55 م
جريدة الدستور
هدير مصطفي
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نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، في القبض على سيدة و3 عاطلين يروجون المواد المخدرة في الشرابية والمطرية.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، معلومات ببيع أحد الأشخاص المواد المخدرة في الشرابية والمطرية، فانتقل رجال المباحث، وتم ضبط إحدى السيدات أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة الشرابية وبحوزتها كمية من مخدر الفودو وزنت كيلو و650 جرامًا، مبلغ مالي، وهاتف محمول.

كما تم ضبط عاطلين أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة الشرابية وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 550 جرامًا، مبلغ مالي، وهاتف محمول، وضبط أيضًا مسجل شقي خطر أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة المطرية وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 125 جرامًا، مبلغ مالي، وهاتف محمول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة للتحقيق.

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