-
الأحد 15 ديسمبر 2019 الموافق 18 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط شركة وهمية لإلحاق العمالة بالخارج في الجيزة

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:54 م
جريدة الدستور
عمرو المزيدي_حسام محفوظ
طباعة
نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط عناصر تشكيل عصابي بالجيزة، أنشأوا شركة وهمية لإلحاق العمالة بالخارج للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج.

ورصدت متابعة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وقوع العديد من الشباب راغبي السفر للعمل بدول عربية ضحايا للاحتيال من قبل إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج غير المرخصة، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم تسفيرهم للعمل بالدول العربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء هذا النشاط أربعة أشخاص محددين عاطلين، حاصلة على دبلوم تجارة، وحاصل على دبلوم صنايع – لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة وأحدهم مسجل شقى خطر نصب، وجميعهم مقيمين بالجيزة.

وتبين أنهم اتفقوا على تكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج بموجب عقود عمل منسوبة للعديد من الشركات الكبرى بدول عربية خلافًا للحقيقة، عن طريق إنشائهم شركات وهمية لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص بإحدى الشقق السكنية بنطاق محافظة الجيزة، واتخاذها وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامي.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

تعليق ناري من عمرو عرفة عن هدف "صلاح" الثاني في واتفورد

منذ حوالي 19 ساعة

نشطاء يهاجمون المحامي "المتحرش": يتعاون مع الجميع من أجل الدولار

منذ حوالي 10 ساعة

القتال يشتد قرب طرابلس مع تقدم قوات الجيش الليبى

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد: سقوط أمطار اليوم.. والقاهرة 17 درجة

الصور

image description

"كلنا واحد".. #منتدى_شباب_العالم منصة تجمع رؤى مختلف الجنسيات (صور)

image description

صور جلسة التحديات الأمنية بـ #منتدى_شباب_العالم

image description

صور نجوم الفن والإعلام فى حفل الكريسماس بالمركز الكاثوليكى

image description

صور حفل نانسى عجرم بالجامعة الألمانية

image description

#منتدى_شباب_العالم من كل العالم

الأكثر قراءة

الأرصاد: الحرارة تعود لمعدلاتها غدًا.. والقاهرة 20 درجة

موقف «نبيل» من الرئيس تجاه قرينته لحظة دخول قاعة منتدى شباب العالم (فيديو) #منتدي_شباب_العالم

قتلى ومصابون في اصطدام نقل مع ميكروباص بدائرى الوراق

وثائق جديدة تكشف شراء "موزة" 44 فدانًا باسطنبول بمباركة أردوغان

أيام زمان

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

حقيقة نهاية «ممالك النار».. حكاية 3 خونة أسقطوا حكم المماليك

أغرب 5 شائعات طاردت ليلى علوي: «تاجرت في المخدرات وماتت»

البحث عن «أنوثة» عائشة الكيلانى: «لو دخلت مسابقة ملكات جمال هكسب»

نجم الساعة

بعد صورته مع الجميلات.. تصريحات محمود حميدة عن المرأة

الصحة

"الباكوتشيول".. سحر إخفاء التجاعيد

علماء يطورون سطحا ذاتي التنظيف ضد البكتيريا

ماليزيا تطعّم زوارها الأجانب لمكافحة شلل الأطفال

سلاح فعال لمرضى السكري

الرئيس نيوز

"الإحصاء": 44% انخفاضا في وفيات حوادث المرور

تميم يعلن دعم "ميليشيا الوفاق الإرهابية" ضد الجيش الوطني الليبي

نقيب الصحفيين يرفض الحديث عن أزمات الصحافة: "مستحيل اتكلم"

جريمة مروعة تهز القرداحة والضحايا قريبتان للرئيس الأسد

منوعات

تراجع صيد وحيد القرن في ناميبيا خلال 2019

بيع آلية تشفير خاصة بهتلر بـ100 ألف دولار

الأسرة الملكية البريطانية: إدارة جديدة لفريق التواصل الرقمي

طرق جديدة للديكور في 2020

كشكول

جامعة المنوفية تعلن قبول الهدايا والتبرعات للمستشفيات الجامعية

نصائح "100 مليون صحة" للطلاب مع اقتراب الامتحانات

محافظ القاهرة يعتمد موعد امتحانات نصف العام

رئيس جامعة أسوان: منتدى شباب العالم خطوة لخلق جيل جديد

إسلام سياسي

واشنطن تعتزم سحب 4 آلاف جندي من أفغانستان خلال ايام

وثيقة استخباراتية تؤكد وصول 90% من الدواعش الأجانب لسوريا عبر تركيا

مقتل 6 عناصر من "طالبان" في عمليات أمنية بأفغانستان

مزاعم سلفية بوجود خطأ في تاريخ ميلاد المسيح

مقالات الرأي
ماجد حبته
هزيمة منطقية لإخوان الجزائر
بسنت حسن
النقاب بين العنصرية والحرية
ماجد حبته
الليبيون يستردون عاصمتهم
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الجيزاوى.. وتطوير التعليم فى الأزهر
المزيد

الثقافة

دار الأوبرا تحيي الذكرى الـ45 لرحيل فريد الأطرش الجمعة المقبل

"نحو مدن مستدامة" مؤتمر بالمعهد الفرنسي.. اليوم

الفنون الشعبية لقصور الثقافة تتألق بمنتدى شباب العالم

خيامية وجلود ورش متنوعة بالأسبوع 7 للمواطنة بشلقام في بني مزار

صفحتنا ع الفيس بوك