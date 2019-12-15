ضبط شركة وهمية لإلحاق العمالة بالخارج في الجيزة

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط عناصر تشكيل عصابي بالجيزة، أنشأوا شركة وهمية لإلحاق العمالة بالخارج للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج.



ورصدت متابعة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وقوع العديد من الشباب راغبي السفر للعمل بدول عربية ضحايا للاحتيال من قبل إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج غير المرخصة، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم تسفيرهم للعمل بالدول العربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية.



أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء هذا النشاط أربعة أشخاص محددين عاطلين، حاصلة على دبلوم تجارة، وحاصل على دبلوم صنايع – لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة وأحدهم مسجل شقى خطر نصب، وجميعهم مقيمين بالجيزة.



وتبين أنهم اتفقوا على تكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج بموجب عقود عمل منسوبة للعديد من الشركات الكبرى بدول عربية خلافًا للحقيقة، عن طريق إنشائهم شركات وهمية لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص بإحدى الشقق السكنية بنطاق محافظة الجيزة، واتخاذها وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامي.