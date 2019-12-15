التأمين الصحي الشامل يعلن كيفية الحجز إلكترونيا لتلقي الخدمة

أعلنت منظومة التأمين الصحي الشامل، عن كيفية الحجز إلكترونيا داخل الوحدات الصحية، لحصول المرضى على الخدمة الطبية داخل الوحدات الصحية.



وأوضحت المنظومة أن هناك عدة خطوات للحجز وهى أن يتوجه المواطن للوحدة التابع لها ومعه بطاقة الرقم القومي الخاص به، ثم يتوجه الى موظف الاستقبال المتواجد بالوحدة الصحية لمعرفة الرقم التعريفي الخاص به، ثم الحجز واختيار الطبيب.



وأشارت المنظومة أن هذه الخطوات ضرورية للحفاظ على وقت المرضى وتقليل مدة الانتظار التي يتم قضائها داخل الوحدة الصحية.



ولفتت المنظومه أنها وفرت خاصية الحجز المسبق حرصا منها على توفير كافة السبل لراحة المرضي وتوفير خدمات تليق بهم داخل المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل.