-
الأحد 15 ديسمبر 2019 الموافق 18 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تنفيذ 1232 حكمًا قضائيًا في الفيوم

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:48 م
جريدة الدستور
الفيوم مصطفي عبدالله الصعيدي
طباعة
شنت إدارة البحث الجنائي بالفيوم، برئاسة اللواء خالد عبدالسلام مدير المباحث، حملة مكبرة استهدفت ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

أسفرت الحملة التي شارك فيها المقدمان محمد دعبس رئيس مباحث قسم ثان، وأحمد طرفاية رئيس مباحث قسم أول، عن ضبط وتنفيذ 1232 حكمًا قضائيًا ما بين جنح ومستأنف وغرامات.

كما نجحت الحملة في ضبط 5 هاربين من أحكام جنائية بينها هارب من قضية سطو مسلح وسرقة بالإكراه تحت تهديد الأسلحة النارية، وآخر مطلوب التنفيذ عليه في قضية شروع في قتل صادر فيها حكم قضائي بالسجن 7 سنوات.

تم إخطار اللواء عادل الطحلاوي مدير الأمن، والذي أمر بتحرير المحاضر اللازمة حيالهم وإحالتهم إلى النيابات المختصة للتحقيق.

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد: الحرارة تعود لمعدلاتها غدًا.. والقاهرة 20 درجة

منذ حوالي 10 ساعة

القتال يشتد قرب طرابلس مع تقدم قوات الجيش الليبى

منذ حوالي 19 ساعة

نشطاء يهاجمون المحامي "المتحرش": يتعاون مع الجميع من أجل الدولار

منذ حوالي 18 ساعة

تعليق ناري من عمرو عرفة عن هدف "صلاح" الثاني في واتفورد

الصور

image description

"كلنا واحد".. #منتدى_شباب_العالم منصة تجمع رؤى مختلف الجنسيات (صور)

image description

صور جلسة التحديات الأمنية بـ #منتدى_شباب_العالم

image description

صور نجوم الفن والإعلام فى حفل الكريسماس بالمركز الكاثوليكى

image description

صور حفل نانسى عجرم بالجامعة الألمانية

image description

#منتدى_شباب_العالم من كل العالم

الأكثر قراءة

الأرصاد: الحرارة تعود لمعدلاتها غدًا.. والقاهرة 20 درجة

موقف «نبيل» من الرئيس تجاه قرينته لحظة دخول قاعة منتدى شباب العالم (فيديو) #منتدي_شباب_العالم

قتلى ومصابون في اصطدام نقل مع ميكروباص بدائرى الوراق

وثائق جديدة تكشف شراء "موزة" 44 فدانًا باسطنبول بمباركة أردوغان

أيام زمان

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

حقيقة نهاية «ممالك النار».. حكاية 3 خونة أسقطوا حكم المماليك

أغرب 5 شائعات طاردت ليلى علوي: «تاجرت في المخدرات وماتت»

البحث عن «أنوثة» عائشة الكيلانى: «لو دخلت مسابقة ملكات جمال هكسب»

نجم الساعة

بعد صورته مع الجميلات.. تصريحات محمود حميدة عن المرأة

الصحة

"الباكوتشيول".. سحر إخفاء التجاعيد

علماء يطورون سطحا ذاتي التنظيف ضد البكتيريا

ماليزيا تطعّم زوارها الأجانب لمكافحة شلل الأطفال

سلاح فعال لمرضى السكري

الرئيس نيوز

"الإحصاء": 44% انخفاضا في وفيات حوادث المرور

تميم يعلن دعم "ميليشيا الوفاق الإرهابية" ضد الجيش الوطني الليبي

نقيب الصحفيين يرفض الحديث عن أزمات الصحافة: "مستحيل اتكلم"

جريمة مروعة تهز القرداحة والضحايا قريبتان للرئيس الأسد

منوعات

تراجع صيد وحيد القرن في ناميبيا خلال 2019

بيع آلية تشفير خاصة بهتلر بـ100 ألف دولار

الأسرة الملكية البريطانية: إدارة جديدة لفريق التواصل الرقمي

طرق جديدة للديكور في 2020

كشكول

جامعة المنوفية تعلن قبول الهدايا والتبرعات للمستشفيات الجامعية

نصائح "100 مليون صحة" للطلاب مع اقتراب الامتحانات

محافظ القاهرة يعتمد موعد امتحانات نصف العام

رئيس جامعة أسوان: منتدى شباب العالم خطوة لخلق جيل جديد

إسلام سياسي

واشنطن تعتزم سحب 4 آلاف جندي من أفغانستان خلال ايام

وثيقة استخباراتية تؤكد وصول 90% من الدواعش الأجانب لسوريا عبر تركيا

مقتل 6 عناصر من "طالبان" في عمليات أمنية بأفغانستان

مزاعم سلفية بوجود خطأ في تاريخ ميلاد المسيح

مقالات الرأي
ماجد حبته
هزيمة منطقية لإخوان الجزائر
بسنت حسن
النقاب بين العنصرية والحرية
ماجد حبته
الليبيون يستردون عاصمتهم
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الجيزاوى.. وتطوير التعليم فى الأزهر
المزيد

الثقافة

دار الأوبرا تحيي الذكرى الـ45 لرحيل فريد الأطرش الجمعة المقبل

"نحو مدن مستدامة" مؤتمر بالمعهد الفرنسي.. اليوم

الفنون الشعبية لقصور الثقافة تتألق بمنتدى شباب العالم

خيامية وجلود ورش متنوعة بالأسبوع 7 للمواطنة بشلقام في بني مزار

صفحتنا ع الفيس بوك