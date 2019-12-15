تنفيذ 1232 حكمًا قضائيًا في الفيوم

شنت إدارة البحث الجنائي بالفيوم، برئاسة اللواء خالد عبدالسلام مدير المباحث، حملة مكبرة استهدفت ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.



أسفرت الحملة التي شارك فيها المقدمان محمد دعبس رئيس مباحث قسم ثان، وأحمد طرفاية رئيس مباحث قسم أول، عن ضبط وتنفيذ 1232 حكمًا قضائيًا ما بين جنح ومستأنف وغرامات.



كما نجحت الحملة في ضبط 5 هاربين من أحكام جنائية بينها هارب من قضية سطو مسلح وسرقة بالإكراه تحت تهديد الأسلحة النارية، وآخر مطلوب التنفيذ عليه في قضية شروع في قتل صادر فيها حكم قضائي بالسجن 7 سنوات.



تم إخطار اللواء عادل الطحلاوي مدير الأمن، والذي أمر بتحرير المحاضر اللازمة حيالهم وإحالتهم إلى النيابات المختصة للتحقيق.