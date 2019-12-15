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مصر

الزراعة: زيادة إنتاج اللحوم والألبان إلى ٢٠٪

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:47 م
جريدة الدستور
عبدالناصرمحمد
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تلقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من قطاع الثروة الحيوانية اليوم الأحد، يفيد باتخاذ عدة إجراءات وتدابير أدت إلى زيادة الإنتاج والمعروض من اللحوم والدواجن، وانخفاض أسعارها بنسب تراوحت من 10 إلى 20% عن العام السابق.

وشمل التقرير، صدور القرارات الوزارية بإعادة تشكيل اللجان الفنية الخاصة بالفحص الفنى لطلبات استيراد وتصدير الأعلاف وخاماتها ومركزاتها وإضافاتها، وكذلك الحيوانات والدواجن بكافة مراحلها وأنواعها وآلاتها ومعداتها ومنتجاتها، والتى تضم متخصصين من الجامعات ومراكز البحوث وأصحاب الخبرات، بالإضافة إلى ممثلين عن المربين والمنتجين، لتكون قراراتها المتعلقة بالاستيراد أو التصدير والخاصة بالمنح أو المنع، طبقا لمتطلبات السوق والضرورات الملحة، مع الالتزام بكافة المعايير العلمية والفنية.

وشمل التقرير أيضا، اتخاذ القرارات الحاسمة بإعدام أى شحنات واردة إلى البلاد غير مطابقة للمواصفات بعد العرض على الوزير، وتقنين الإجراءات أيا كانت كميتها أو مصدرها، وتسجيل إضافات أعلاف لأول مرة يتم تصنيعها فى مصر وفقًا للمستجدات ومتطلبات السوق.

وشمل التقرير، الوصول بصناعة الدواجن إلى الإكتفاء الذاتى،إلى درجة تصدير بعض المنتجات الداجنة، وفتح آفاق للاستثمار الداجنى والحيوانى لمشروعات كبرى متكاملة فى الظهير الصحراوى، بعيدا عن الوادى والدلتا، وفى مناطق معزولة.

وشمل التقرير، عقد بروتوكول ثلاثى بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والبنك الأهلى المصرى والاتحاد العام لمنتجى الدواجن، لتوفير الخدمات اللوجستية والفنية والتمويلية وتأهيل صغار مربى الدواجن ورفع كفاءة عنابرهم بتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق لزيادة الإنتاج وتقليل التكاليف.

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