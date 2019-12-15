بلاغ يتهم عمرو واكد بالتحريض ضد مصر

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، اتهم فيه الممثل الهارب عمرو واكد، بالتحريض ضد الدولة المصرية والاستقواء بالخارج وتعمد نشر أخبار كاذبة والتشارك مع جماعة إرهابية محظورة لتحقيق اغراضها الاجرامية وهي جماعة الإخوان.



وجاء في البلاغ رقم 49667 لسنة 2019 بلاغات النائب العام، أن عمرو واكد الممثل الهارب يقود خلية إرهابية مع بعض الجهات المعادية لمصر للتحريض ضد الدولة المصرية في المحافل الدولية، وأن تلك الجهات تنظم له مؤتمرات صحفية يهاجم فيها مصر ومؤسساتها وقياداتها ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل في الشأن الداخلى المصري.



وأضاف البلاغ، أن "واكد" يتلقى تمويلات بمبالغ ضخمة تصل لملايين الدولارات ويعتبر أداة منفذة في أيدى تلك الجهات وعلى رأسها المخابرات التركية والقطرية والتنظيم الدولي للإخوان، مشيرًا إلى أن الهارب عمرو واكد يحرض ضد مصر خلال المؤتمرات التي يحضرها وينقل صورة مغلوطة عنها ويوجه الاتهامات الكاذبة لمؤسسات الدولة بغرض زعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وإثارة الفتنة في المجتمع المصري ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى تحريضه على التدخل الاجنبى في الشأن الداخلى المصري.



وطالب "محمود" في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، ووضع اسم المقدم ضده البلاغ عمرو واكد على قوائم ترقب الوصول، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضده البلاغ لارتكابه الجرائم المنوه عنها في البلاغ، وإخطار الإنتربول الدولي لإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.