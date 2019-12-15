أسقف الوادي الجديد يترأس تسبحة كيهك بكنيسة العذراء مريم

ترأس الأنبا أرسانيوس أسقف الكنيسة القبطية بالوادي الجديد، أمس الاجتماع العام الأسبوعي، بحضور كهنة وشمامسة الإيبارشية.



وشارك نيافته في صلاة التسبحة ليوم الأحد الأول من شهر كيهك، بكنيسة السيدة العذراء مريم، بمقر المطرانية، ومعه آباء الكنيسة وخورس الشمامسة.



وعلى صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صوم الميلاد، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى "سهرات كيهك"، أو "سهرات 7 و4"، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.