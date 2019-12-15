مها أحمد تستعد لتقديم موسم ثاني من "ربع دستة ستات"

تستعد الفنانة مها أحمد لتقديم موسم ثاني من برنامج "ربع دسته ستات" والذي تنطلق أولى حلقاته يوم الخميس المقبل على شاشة المحور، ويذاع البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة السابعة مساءً.



وتدور فكرة برنامج "ربع دستة ستات" حول 3 سيدات يقدمن البرنامج، مذيعة واثنتان أخرتان، ويناقش كافة الموضوعات الخاصة بالمرأة العربية والمصرية والأسرة بشكل عام.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة مها أحمد برنامج "الست هانم" الذي عرض على القناة الأولى الفضائية المصرية، وجاء البرنامج ضمن سلسلة تطوير إدارة التليفزيون التي نفذتها لتطوير شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية؛ بتواجد مجموعة من الفنانين ومقدمي البرامج المشاهير.