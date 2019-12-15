حبس عاطل لحيازته 10 كجم حشيش فى الإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، اليوم الأحد، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 10 كجم من مخدر الحشيش بقصد ترويجها على عملائه، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيميائي للفحص.



كانت البداية عندما وردت معلومات سرية لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد باتجار عاطل، 42 سنة، مقيم بمنطقة الكيلو 43 ببرج العرب، في المواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش، فتم عمل كمين وألقي القبض على المتهم أثناء تواجده بمنطقة الكيلو 29 بطريق "الإسكندرية - مطروح" الساحلي بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبتفتيشه عثر بحوزته على 10 كجم من مخدر الحشيش.



وبمواجهته اعترف بحيازته المخدر المضبوط بقصد الاتجار، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.