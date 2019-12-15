سقوط عاطل بنصف كيلو بانجو فى الإسماعيلية

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة أبوصوير بالإسماعيلية القبض على عاطل وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر.



تلقى اللواء جمال غزالي، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود هندي، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط "أحمد. ع. أ" 25 سنة، عاطل ومقيم بمدينة المستقبل بدائرة مركز أبوصوير، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالي 500 جرام، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.



تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وبمواجهته اعترف بحيازته نبات البانجو المخدر بقصد الاتجار لعملائه المدمنين، والمبلغ المالي حصيلة ما تم بيعه من النبات المخدر، والهاتف المحمول لسهولة التواصل مع عملائه مدمني المخدرات.



تحرر محضر بالواقعة، وجارٍ عرضه على النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.